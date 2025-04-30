Παγκάκης αποκάλυψη: Αυτές είναι οι μετεγραφικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού

Με τα “μπούνια” στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό, στο ματς της χρονιάς μέχρι το επόμενο. Ψυχή και σώματι οι “πράσινοι” πηγαίνουν ΟΠΑΠ Αρένα για να ξορκίσουν τον κακό τους εαυτό εκτός έδρας. Και μπορεί με συνδιαστικα αποτελέσματα, από την Κυριακή να “κλειδώσουν” την δεύτερη θέση! Την ίδια ώρα ο Τάκης Φύσσας ετοιμάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας και ο Παπαδημητριου πραγματοποιεί επαφές για την επόμενη ημέρα. Έτσι ή αλλιώς ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει!

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.