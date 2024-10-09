«Ευχάριστα» ήταν τα νέα για τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τον τραυματισμό του Φώτη Ιωαννίδη.Και αυτό γιατί η μαγνητική του διεθνούς σέντερ φορ επιβεβαίωσε ότι έχει υποστεί μόνο θλάση στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα ο Ιωαννίδης να αναμένεται να μείνει τρεις εβδομάδες εκτός δράσης.

Έτσι, θα χάσει τα παιχνίδια του «τριφυλλιού» κόντρα σε ΟΦΗ και Τσέλσι και είναι οριακή η συμμετοχή του στο ματς με τον Άρη, που λογικά επίσης θα χάσει.

Επίσης, ο Φίλιπ Μαξ έχει μια φλεγμονή στον αστράγαλο και θα μείνει εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού όλη την εβδομάδα. Αντιθέτως, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι είναι καλύτερα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό με την περίπτωσή του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.