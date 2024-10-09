Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χορεύει σάμπα και λικνιζόμαστε κι εμείς μαζί του – Είναι καλός… - Δείτε το video

Ο ίδιος, μάλιστα, ακούγεται να λέει: «ανήκω στο Ρίο»... 

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων στο NBA και βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στο Instagram, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς εμφανίζεται να χορεύει σάμπα την ώρα της φωτογράφισής του με τη φανέλα της ομάδας του για τη νέα σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο Αντετοκούνμπο, μάλιστα, ακούγεται να λέει: «ανήκω στο Ρίο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark