Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων στο NBA και βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στο Instagram, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς εμφανίζεται να χορεύει σάμπα την ώρα της φωτογράφισής του με τη φανέλα της ομάδας του για τη νέα σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο Αντετοκούνμπο, μάλιστα, ακούγεται να λέει: «ανήκω στο Ρίο».

