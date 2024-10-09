Παναθηναϊκός: Παρατείνεται η διαδικασία των εισιτηρίων για το μεγάλο ματς με την Τσέλσι

Ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, αναμένεται να μπει σε ρυθμούς ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς στις 24 Οκτωβρίου, θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Τσέλσι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου αναμένεται να βρεθούν πολλοί φίλοι του «τριφυλλιού», καθώς μετά και την πρωτοβουλία της «πράσινης» ΠΑΕ, οι πρώτοι 40 χιλ. που προμηθεύτηκαν εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν πρόσκληση για το ματς με τους Λονδρέζους!

Το γεγονός αυτό έχει φέρει μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση στα εισιτήρια του ματς, η διάθεση των οποίων παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη (10/10), ενώ ενώ η ταυτοποίηση των προσκλήσεων θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή (11/10) στις 12.00 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλαθλοι, λόγω της τεράστιας ζήτησης για τα εισιτήρια του αγώνα με την Chelsea, σε συνδυασμό με την αυξημένη επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα μας και καθυστερήσεις από τις εξωτερικές διαδικασίες ταυτοποίησης (Gov.gr), προέκυψαν ορισμένα ζητήματα στη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό, παρατείνουμε τη διάθεση των εισιτηρίων έως την Πέμπτη (10/10) το βράδυ στις 23.59, ενώ η ταυτοποίηση των προσκλήσεων θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή (11/10) στις 12.00 το μεσημέρι.

Σας ευχαριστούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.