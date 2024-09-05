Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τότε θα είναι είναι διαθέσιμος για ντεμπούτο ο Ουναΐ

Όπως όλα δείχνουν οι «πράσινοι» με τη μεταγραφή του Μαροκινού χαφ κλείνουν το ρόστερ τους, τότε θα είναι διαθέσιμος ο Ουναΐ

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του για την επόμενη σεζόν την Αζεντίν Ουναΐ από τη Μαρσέιγ με τη ρήτρα αγοράς να φτάνει τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το Τριφύλλι έδωσε ποιότητα στα χαφ του με την κίνηση αυτή και απέκτησε έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Προς το παρόν όμως οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να περιμένουν λίγο καιρό για να τον δουν να αγωνίζεται με τα πράσινα.

