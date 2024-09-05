Παναθηναϊκός: Τότε θα είναι είναι διαθέσιμος για ντεμπούτο ο Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του για την επόμενη σεζόν την Αζεντίν Ουναΐ από τη Μαρσέιγ με τη ρήτρα αγοράς να φτάνει τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το Τριφύλλι έδωσε ποιότητα στα χαφ του με την κίνηση αυτή και απέκτησε έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Προς το παρόν όμως οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να περιμένουν λίγο καιρό για να τον δουν να αγωνίζεται με τα πράσινα.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.