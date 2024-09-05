Οι ομάδες της Euroleague ξεκινούν σιγά σιγά όλες την προετοιμασία τους, καθώς σε περίπου έναν μήνα η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση θα κάνει τζάμπολ και αναμένεται εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Ο Έτορε Μεσίνα, πάντως, μίλησε στη media day της Αρμάνι Μιλάνο και χαρακτήρισε τρεις ομάδες ως φαβορί. Αυτές είναι οι δύο ελληνικές, ο Παναθηναϊκός AKTOR δηλαδή και ο Ολυμπιακός, αλλά και η Ρεάλ Μαδρίτης!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Υπάρχουν τρεις ομάδες, οι οποίες για διάφορους λόγους, θεωρούνται φαβορί. Μιλάω για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι οι ομάδες που όλοι βλέπουν στο Final Four. Μετά από αυτές, υπάρχουν 15 ακριβές και ανταγωνιστικές ομάδες, με μεγάλα ρόστερ, που έχουν τον ίδιο στόχο: να προκριθούν στα playoffs ή στο Play-In.

Όλοι μπορούν να σκέφτονται ότι μία ομάδα είναι πιο δυνατή από την άλλη, αλλά όλες έχουν τον ίδιο στόχο. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί για να πάρουμε τα παιχνίδια που πρέπει και μια στο τόσο να κάνουμε νίκες εκτός προγράμματος. Το κάναμε πριν τέσσερα χρόνια και βγήκαμε τέταρτοι. Την επόμενη χρονιά, με το ίδιο μονοπάτοι, βγήκαμε τρίτοι. Η συνέχεια είναι θεμελιώδους σημασίας».

