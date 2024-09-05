«Έτοιμος να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Βιετέσκα»

Παίρνει Βιετέσκα ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρεται στην Ιταλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο πρωταθλητής Ελλάδας τα βρήκε με την Κάλιαρι για την απόκτηση του Πολωνού αμυντικού της Κάλιαρι και ο 27χρονος παίκτης πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα.

«Μετά το όχι στο Παλέρμο και το αποτυχημένο deal με την Ουντινέζε, ο Πολωνός αμυντικός είναι έτοιμος να υπογράψει στον ΠΑΟΚ», σχολιάζουν οι Ιταλοί και προσθέτουν: «Η ευρωπαϊκή λίστα έκλεισε, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν το βάζουν κάτω. Είναι πολύ σημαντικό για τον Λουτσέσκου να έχει στο ρόστερ έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό.Και αυτό ήταν που επιτάχυνε τις διαδικασίες, με τους όρους της συμφωνίας να μην γίνονται ακόμα γνωστοί. Ο Βιετέσκα είναι έτοιμος να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο παίκτης είναι έτοιμος να φύγει από τη Σαρδηνία, όπως έκανε ο Χατζηδιάκος που επέλεξε την Κοπεγχάγη».

Πρόκειται για κάτι που ισχυρίζεται η ιστοσελίδα «centotrentuno.com» και δεν υπάρχει επιβεβαίωση από πλευράς ΠΑΟΚ. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα έχει δυνατότητα να αγωνιστεί μόνο στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, αφού η διορία για τις ευρωπαϊκές λίστες έχει εκπνεύσει από το βράδυ της Τετάρτης.

