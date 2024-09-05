Ανατριχίλα: Το φοβερό κορεό των Πορτογάλων προς τιμήν του Πέπε

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Πέπε ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 41 ετών, βάζοντας τέλος σε μία λαμπρή καριέρα με πολλούς τίτλους και μεγάλες στιγμές.

Σήμερα (05/09), στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Κροατία στο «Ντα Λουζ», οι Πορτογάλοι τίμησαν τον παλαίμαχο στόπερ για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της χώρας και τον βράβευσαν.

Μάλιστα, οι Ίβηρες οπαδοί έφτιαξαν ένα απίθανο και τεράστιο κορεό με το πρόσωπο και το όνομα του Πέπε, και τον αποθέωσαν για τα όσα κατάφερε στην πολυετή του διασυλλογική αλλά και διεθνή καριέρα!

Θυμίζουμε ότι ο Πέπε αγωνίστηκε σε 141 ματς με την εθνική Πορτογαλίας και στο Euro 2024 έγινε ο γηραιότερος παίκτης που έπαιξε σε αγώνα του θεσμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.