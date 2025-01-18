Παναθηναϊκός: Το Τριφύλλι κερδίζει πιο εύκολα την ΑΕΚ όταν είναι υπό… πίεση

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την αύριο, Κυριακή (19/1), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια θέλουν να επιστρέψουν δυναμικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά μετά από τον έναν βαθμό κόντρα στον Πανσερραϊκό. Το Αθηναϊκό ντέρμπι είναι μία καλή ευκαιρία για το Τριφύλλι, να αποκτήσει ψυχολογία και να πάρει τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς.

Τα τελευταία 5 ματς κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια του κόντρα στην ΑΕΚ, έχει «σημειώσει» 1 νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες.

