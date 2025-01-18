Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Βιτόρια για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Τις τελευταίες του… πινελιές πρόκειται να βάλει ο Ρουί Βιτόρια στο πλάνο του για την αναμέτρηση (19/1, 20:30) του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά την προπόνηση της Παρασκευής στους «πράσινους», με τον Αράο να τίθεται στη διάθεση του Πορτογάλου. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος προφυλάχθηκε την Τετάρτη λόγω της τενοντίτιδας, γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς χτες και μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν ο έμπειρος τεχνικός.

Οπότε σε μεγάλο βαθμό είναι γνωστή η ενδεκάδα που αναμένεται να επιλέξει ο Βιτόρια, αν και πάντα «παίζει» το ενδεχόμενο για κάποια έκπληξη. Έπειτα από τη δικαίωση του «τριφυλλιού» στην Εφέσεων, ο Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, από τη στιγμή που ο Γεντβάι δεν προλαβαίνει.

Αριστερά σταθερά ο Μλαντένοβιτς και δεξιά ο Βαγιαννίδης, ο οποίος πήρε ανάσες την Τετάρτη στο ντέρμπι. Στα χαφ θα είναι ο Αράο, μαζί με τον Μαξίμοβιτς και πιο δημιουργικό ρόλο θα έχει ο Μπακασέτας. Στα «φτερά» θα βρίσκονται Τετέ και Τζούριτσιτς, με τον Ιωαννίδη να κινείται στην κορυφή.

Η λογική λέει ότι ο Ουναΐ, ο οποίος δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια του, θα έρθει από τον πάγκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.