Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Αμυντικοί και ψηλό παιχνίδι κρίνουν το Αθηναϊκό Classico

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό για το κύπελλο την Τετάρτη και τώρα επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν αυτήν την Κυριακή την ΑΕΚ, στις 20:30 στο ΟΑΚΑ, για την 19η αγωνιστική της Super League 1. Στον πρώτο γύροι η ομάδα του Βιτόρια ηττήθηκε με 2-0 εκτός έδρας. Αυτό το ντέρμπι, δεδομένης της βαθμολογίας, θα κρίνει αρκετά πράγματα για το «τριφύλλι» που δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Πάντως σε αυτά τα ματς οι λύσεις δεν έρχονται τόσο από την επίθεση αλλά από την άμυνα και το ψηλό παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι Γεντβάι, Βίντα και Αράο σκόραραν στα τελευταία τέσσερα με κεφαλιές.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.