Έβαλε «μπλόκο» σε Ναν και Παναθηναϊκό η Μπασκόνια

Πραγματική... διαβολοβδομάδα για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην Ισπανία, αυτή τη φορά από την Μπασκόνια με σκορ 91-77, πέφτοντας στο 13-9 και προβληματίζοντας με την ασταθή απόδοσή στη διάρκεια του αγώνα.

Οι Βάσκοι ήταν πολύ ανώτεροι στο ματς και πήραν δίκαιη νίκη, έχοντας το προβάδισμα για περίπου 37 από τα 40 λεπτά του αγώνα. Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν αρκετές φορές να βγάλουν αντίδραση και να μειώσουν από τις διψήφιες διαφορές των γηπεδούχων, δεν έδωσαν όμως ποτέ συνέχεια σε αυτά τα καλά σερί και τελικά έμειναν χωρίς νίκη στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» από το 2017.

Για ακόμη ένα ματς, ο Κέντρικ Ναν έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ήταν συγκεντρωμένος και μέτρησε 7 πόντους με 2/7 εντός πεδιάς και 6 λάθη, με την επίθεση των «πράσινων» να μένει μακριά από τα υψηλά της στάνταρ γι' ακόμη ένα παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Τσεντί Οσμάν, που έβαλε 16 πόντους (14 στην τελευταία περίοδο) και κόντεψε κάποια στιγμή να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι. 14 πόντους και 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Ομέρ Γιουρτσεβέν και 12 πόντους, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα ο Λορέντζο Μπράουν. Από πλευράς Μπασκόνια, 20 πόντους είχε ο Τιμ Λουβαβού-Καμπαρό, 18 ο Τσίμα Μονέκε και 15 ο Καμάρ Μπόλντγουιν.

Στην 23η αγωνιστική η Μπασκόνια θα παίξει με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (23/1, 21:45), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις (23/1, 21:15) στο ΟΑΚΑ.

Το ματς

Η Μπασκόνια έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Μπόλντγουιν, ενώ δύο βολές του Ναν έγραψαν το 2-2. Μετά από ένα κακό σουτ του Ερνανγκόμεθ, η μπάλα πήγε στον Γιουρτσεβέν και αυτός σκόραρε για το 2-4. Ο Μονέκε έβαλε τρίποντο, ενώ οι Καμπαρό και Μπόλντγουιν έτρεξαν στο τρανζίσιον και έγραψαν το 9-6. Μετά το λάθος του Ναν, ο Μονέκε βρήκε και αυτός πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (11-6), πριν ο Φόρεστ βάλει ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι για το 13-6. Ο Μπράουν έδωσε λύση από μέση απόσταση, όμως ο Καμπαρό απάντησε με τρίποντο για το 16-8. Ο Γκέιμπριελ μείωσε σε πολύ γρήγορη επίθεση (16-10), όμως ο Χολ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 18-10. Ο Νοτιοσουδανός έβαλε φόλοου, όμως ο Ρογκαβόπουλος απάντησε με τρομερό ντράιβ για το 20-12. Ο Σάμανιτς πήρε την ασίστ του Γιάραμαζ και διαμόρφωσε την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (22-12), πριν ο Γκέιμπριελ ευστοχήσει σε μία βολή για το 22-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Παπαπέτρου σκόραρε με το που μπήκε στο παρκέ και ο Μπράουν έβαλε δύο βολές για το 22-17. Ο Παναθηναϊκός βρήκε συνεχόμενα κλεψίματα και πλησίασε στο καλάθι με τους Μπράουν και Καλαϊτζάκη (22-20), όμως ο Καμπαρό έβαλε τρεις βολές και έπειτα τρίποντο για το 28-22. Ο Μπράουν έκλεψε και έβαλε λέι απ, με τον Καλαϊτζάκη να πετυχαίνει τρίποντο για το 30-27. Ο Μπόλντγουιν πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (32-27), ενώ ο Γιουρτσεβέν έκανε 1/2 από τη γραμμή για το 32-28. Οι «πράσινοι» έτρεξαν ξανά στον αιφνιδιασμό και βρήκαν κάρφωμα με τον Παπαπέτρου (32-30), ενώ ο Χουάντσο ισοφάρισε μετά την ασίστ του Μπράουν σε 32-32. Ο Μονέκε έβαλε σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του, και ο Χολ ακολούθησε με γκολ φάουλ για το 38-32. Ο Μπράουν σκόραρε από μέση απόσταση και ο Χουάντσο κάρφωσε (40-36), πριν ο Μπόλντγουιν βάλει τρίποντο για το 43-36. Μονέκε και Χουάντσο αντάλλαξαν καλάθια, ενώ ο Καμπαρό έγραψε το 48-38 στη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ναν σκόραρε το πρώτο του εντός πεδιάς καλάθι (48-40), πριν βάλει αμέσως τρίποντο για το 48-43. Ο Ντιόπ έδωσε λύση στην Μπασκόνια με κάρφωμα (50-43), με τον Μπόλντγουιν να βάζει μία βολή για το 51-43. Ο Μπράουν ήταν απρόσεκτος και έχασε την μπάλα, με τον Μονέκε να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 53-43. Ο Αμερικανός γκαρντ εξιλεώθηκε με τρίποντο (53-46), πριν ο Γιουρτσεβέν βάλει γκολ φάουλ για το 53-49. Ο Τούρκος πήγε στη γραμμή και μείωσε στο καλάθι (53-51), με τον Φόρεστ να δίνει… ανάσα στην Μπασκόνια από κοντά για το 55-51. Μία αδράνεια του Ναν έφερε γκολ φάουλ από τον Μονέκε (57-51), πριν ο ίδιος σκοράρει από κοντά για το 60-51. Ο Γιουρτσεβέν με συνεχόμενα φόλοου και ο Καλαϊτζάκης στο τρανζίσιον κράτησαν κοντά τον Παναθηναϊκό, που όμως δεν έβγαζε καμία άμυνα (66-57). Ο Σάμανιτς τελικά υπέγραψε με τρίποντο το 70-57 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Οσμάν πήγε στο καλάθι και σκόραρε, ενώ αμέσως έβαλε και τρίποντο για το 70-62. Ο Φόρεστ έδωσε λύση στην Μπασκόνια με απίθανο τρίποντο από τη γωνία, όμως ο Τούρκος φόργουορντ έβαλε νέο μακρινό σουτ για το 73-65. Ο Γιουρτσεβέν έριξε κι άλλο τη διαφορά με κάρφωμα (73-67), όμως ο Ρογκαβόπουλος έβαλε «κρεμασμένο» τρίποντο για το 76-67. Ο Γκραντ απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» (76-70), με τον Χολ να καρφώνει ολομόναχος για το 78-70. Ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε ξανά με απαιτητικό τρόπο (80-70), με τον Οσμάν να δίνει λύση με νέο τρίποντο για το 82-73. Ο Σλούκας και ο Οσμάν έβαλαν τέσσερις βολές και μείωσαν σε 82-77, όμως ένα λάθος του αρχηγού των «πράσινων» έφερε το καλάθι του Καμπαρό για το 84-77. Τελικά, η Μπασκόνια άντεξε μέχρι το φινάλε και πήρε τη νίκη χωρίς να απειληθεί στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 70-57, 91-77

