Στον Παναθηναϊκό ζουν κι αναπνέουν για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (22:00) στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης απέναντι στην Μπέτις για τους «16» του Europa League. Με «προίκα» το 1-0 του ΟΑΚΑ και πίστη για μια ακόμη υπέρβαση, οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα για να προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ καταστρώνει τα πλάνα του για τον σπουδαίο αγώνα έχοντας ήδη φρεσκάρει στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό την Κυριακή τους παίκτες που προορίζει για βασικούς στην Ανδαλουσία. Ο Ισπανός τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πέραν των απουσιών του τιμωρημένου Ζαρουρί και του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ενώ θυμίζουμε πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γέντβαϊ, Κοντούρης, Παντελίδης, Σισοκό και Τσάβες.

Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται, ασφαλώς, να αλλάξει το πετυχημένο σύστημα με την τριάδα στην άμυνα. Ο Λαφόν θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, ο Ίνγκασον και ο Κάτρης θεωρούνται σίγουροι στα στόπερ, με τον Ερνάντεθ και τον Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού αμυντικού. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Καλάμπρια και Κυριακόπουλου σε ρόλο δεξιού και αριστερού μπακ-χαφ αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο, το δίδυμο Ρενάτο-Τσέριν είχε ανταποκριθεί εξαιρετικά στο πρώτο ματς και έχει τον πρώτο λόγο, παρότι είναι διαθέσιμος πλέον και ο Τσιριβέγια. Όσο για τις θέσεις μπροστά, ο Τετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι, αν και υπάρχει και η επιλογή του Μπακασέτα.

Οι δύο τελευταίες προπονήσεις ίσως δείξουν τις τελικές προθέσεις του Μπενίτεθ για το πλάνο πρόκρισης του Παναθηναϊκού στην Σεβίλλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.