Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Κομβικό ντέρμπι στο ΣΕΦ με ρόστερ… Δεκεμβρίου

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε το βράδυ της Τρίτης (17/03, 21:15 bwinΣΠΟΡ FM 94,6 & sport-fm.gr/NovaSports Prime) στο ΣΕΦ, σε ένα ντέρμπι κορυφής που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στην Euroleague. Η αναμέτρηση αποτελεί εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής, καθώς είχε αναβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας «Byron» που έπληξε την Αττική.

Η Φενέρμπαχτσε ταξιδεύει στην Ελλάδα ως πρωτοπόρος με ρεκόρ 22-8, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 20-11, γνωρίζοντας ότι μια νίκη θα τον κρατήσει «ζωντανό» στη μάχη της τετράδας. Το ιδιαίτερο στοιχείο του αγώνα είναι ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής παίκτες που δεν βρίσκονταν στα ρόστερ την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούν να υπολογίζουν στους Τζόουνς, Τζόσεφ και Μόρις, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα στερηθεί τους Ντε Κολό και Σίλβα. Επιπλέον, οι Τούρκοι έχουν εκτός και τους τραυματίες Μέλι και Χολ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός περιμένει με ικανοποίηση τις επιστροφές των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, που έρχονται σε κομβικό σημείο μετά την ήττα από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο.

Το παιχνίδι αναμένεται να έχει υψηλή ένταση, με τις δύο ομάδες να παρατάσσονται με «παλιά» ρόστερ, κάτι που αλλάζει τις ισορροπίες και δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη μάχη των πρωτοπόρων.

Tον αγώνα του ΣΕΦ ορίστηκαν να διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

