Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε την καρδιά του στη «L' Equipe» και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για το μέλλον του, αποκαλύπτοντας πως σκέφτεται σοβαρά την απόσυρση από την ενεργό δράση το 2028, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο 33χρονος Γάλλος γκαρντ, που αποτελεί έναν από τους ηγέτες των «ερυθρολεύκων», εξήγησε ότι η επιθυμία του είναι να αγωνιστεί για τελευταία φορά με την εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες και στη συνέχεια να κλείσει οριστικά την καριέρα του.

Παράλληλα, μίλησε για την περσινή απογοήτευση στο Final Four, την αλλαγή ρόλου του φέτος, τη συνεργασία του με τον Ντόρσεϊ, αλλά και για το πώς βιώνει πλέον την καθημερινότητα ενός επαγγελματία αθλητή στα 33 του. Ο Φουρνιέ δεν κρύβει ότι το σώμα και το μυαλό του αρχίζουν να ζητούν μια διαφορετική ζωή, χωρίς συνεχείς μετακινήσεις και πίεση, όμως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στον στόχο της κατάκτησης της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό.

Για την περσινή απογοήτευση από τη Μονακό στο Final Four και το ενδεχόμενο να κατακτήσουν το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ:

«Όπως όλες οι απογοητεύσεις, προχωράς γιατί η ζωή συνεχίζεται, οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά μόλις το αναφέρεις, τσαντίζεσαι (γέλια). Είναι μια απογοήτευση. Είναι μέρος των προκλήσεων για αυτή την ομάδα, που έχει υποφέρει τόσο πολύ στο Final Four.

Σε μια σειρά πλέι-οφ πέρυσι, δεν είχαμε αντίπαλο. Αλλά είναι διαφορετικό το σύστημα. Πρέπει να δαμάσουμε αυτό το θηρίο. Μια νίκη στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο του αντιπάλου Παναθηναϊκού που φιλοξενεί το Final Four (22-24 Μαΐου), τι θα προκαλούσε αυτό στην Ελλάδα; Δεν έχω ιδέα. Ο Κώστας Παπανικολάου μου μίλησε για το 2012 και το 2013 (τις νίκες του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα).

Χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να φτάσουμε από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, επειδή οι οπαδοί είχαν μπλοκάρει τον αυτοκινητόδρομο. Οπότε, νίκη στο ΟΑΚΑ… Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Και ειλικρινά, δεν θέλω να το σκέφτομαι, δεν θέλω να μπει αυτή η ιδέα στο κεφάλι μου».

Για το ότι ο Ντόρσεϊ ξεκινάει πλέον και ο ίδιος έρχεται από τον πάγκο:

«Άρπαξε την ευκαιρία. Όταν επέστρεψα, όταν μπήκα στην αρχική πεντάδα μαζί του, υπήρχε έλλειψη ισορροπίας. Χάσαμε στη Βαρκελώνη (85-98), ήμασταν γελοίοι, το χειρότερό μας παιχνίδι. Μετά, κάναμε μια μεγάλη συνάντηση με την ομάδα. Από τότε, έχουμε κάνει μια μεγάλη στροφή, έχουμε μεταμορφωθεί. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν κοιτάμε πια πίσω.

Ξεκινάω από τον πάγκο; Παίζουμε καλά, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά δεν αλλάζει και πολλά. Με βάζει σε ρόλο παρατηρητή, να μπαίνω για να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα, να διατηρώ το επίπεδο αν η επίθεση λειτουργεί, να είμαι επιθετικός και δημιουργικός αν χρειαστεί.

Πρέπει να καλύπτω τα κενά, παρέχοντας ταυτόχρονα την ίδια ηγεσία, με μεγάλη ευθύνη. Όταν σκοράρω 32 πόντους, είναι επειδή το απαιτεί το παιχνίδι, επειδή υπάρχουν τραυματισμοί. Το να σουτάρω δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα (γελάει). Αλλά ποτέ δεν έχω επικεντρωθεί στους αριθμούς. Πόσο μάλλον στην ηλικία μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η νίκη. Τα ρεκόρ, δεν με νοιάζουν καθόλου».

Για το μέλλον του:

«Για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα ολοκληρώσω αυτό το συμβόλαιο και θα αποσυρθώ. Δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Δεν το έχω σκεφτεί ή αποφασίσει εντελώς, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Μου είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίζω μικρά πράγματα που με κάνουν να το σκέφτομαι.

Μην με παρεξηγείτε. Στις προπονήσεις δίνω το 150%. Κανείς δεν θέλει να κερδίσει την Ευρωλίγκα περισσότερο από μένα. Αλλά υπάρχουν και στιγμές, για παράδειγμα όταν ταξιδεύω, που έχω βαρεθεί. Θέλω να είμαι με τα παιδιά μου, να ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, τους γονείς μου, να απολαύσω τη ζωή που δεν είχα μέχρι τώρα επειδή το μπάσκετ μου έπαιρνε όλο τον χρόνο.

Ξέρω ότι δεν είναι για τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά· είχα ήδη σκεφτεί να τα παρατήσω όλα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Όταν είδα ότι η μόνη μου ευκαιρία στο ΝΒΑ ήταν χάλια (Ουάσιγκτον), ρώτησα τον εαυτό μου: ''Θέλεις πραγματικά να ξεκινήσεις από την αρχή σε αυτό το στάδιο της καριέρας σου;''

Αλλά μετά από δύο εβδομάδες χωρίς μπάσκετ, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο παιχνίδι και αποφάσισα να ζήσω μια τελευταία συγκίνηση στην Ελλάδα».

