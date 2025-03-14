Ζήσε την κορυφαία 3X3 μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού στο Stoiximan AegeanBall Festival 2025!

Το Stoiximan AegeanBall Festival, το κορυφαίο FIBA 3X3 μπασκετικό γεγονός της Ελλάδας, επιστρέφει για 7η χρονιά, από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου 2025, μεταμορφώνοντας ξανά την ιστορική Πλατεία Μιαούλη σε έναν συναρπαστικό χώρο άθλησης. Η Σύρος ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά θρύλους της καλαθοσφαίρισης, μελλοντικά ταλέντα και αμέτρητους φιλάθλους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και ενθουσιασμό στα 4 σύγχρονα ανοικτά γήπεδα που θα δημιουργηθούν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Πρίντεζης, υπογράφει και φέτος τη διοργάνωση, ανεβάζοντας τον πήχη ψηλότερα από ποτέ.

Η διοργάνωση που πέρσι έσπασε κάθε ρεκόρ σε επίπεδο συμμετοχής, επιστρέφει με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, νέες δράσεις και ένα αναβαθμισμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, προσελκύοντας παγκόσμια αστέρια του μπάσκετ, καθώς επίσης, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών.

Οι εγγραφές ξεκινούν!

Από τις 10 Απριλίου 2025, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας τη θέση του στο μεγαλύτερο 3X3 event της χρονιάς. Ετοιμάσου για μια μοναδική μπασκετική εμπειρία στη Σύρο, όπου σε περιμένουν συναρπαστικοί αγώνες, δυνατές αναμετρήσεις και εντυπωσιακά έπαθλα. Μετάλλια, κύπελλα και πλούσια δώρα από τη διοργάνωση και τους χορηγούς της θα δοθούν στους κορυφαίους κάθε κατηγορίας και των αντίστοιχων διαγωνισμών. Μείνε συντονισμένος για περισσότερες λεπτομέρειες.

@ Stoiximan AegeanBall Festival

Ένα τουρνουά για όλους!

Το Stoiximan AegeanBall Festival δεν γνωρίζει ηλικία ή επίπεδο! Αθλητές όλων των κατηγοριών, από U11, U13, U15, U17 μέχρι Open 18+ και Veterans 35+, θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να γίνουν κομμάτι της μεγάλης αυτής γιορτής. Παράλληλα, για όσους δεν διαθέτουν ομάδα, η διοργάνωση αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων συνθέσεων, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα συμμετοχής.

Δες το after movie της περσινής διοργάνωσης και ετοιμάσου για νέες μοναδικές εμπειρίες, σε ένα υψηλού επιπέδου τουρνουά 3X3 με πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης για τέταρτη συνεχή χρονιά είναι η STOIXIMAN.

Τη διοργάνωση αναμένεται να στηρίξουν για ακόμα μία χρονιά, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους και προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους οι: COSMOTE TV, BLUE STAR FERRIES, ADIDAS, NESPRESSO, SENECA, ΖΑΓΟΡΙ, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, INTERSPORT, HOLLAND & BARRETT, HELIX TRAVEL, TUSKS, HUMAN TECAR, TGI.



Στην ομαλή διεξαγωγή του Stoiximan AegeanBall Festival θα συμβάλλουν για πρώτη φορά οι: Men Expert της L’Oréal Paris, FOOT LOCKER, ARGINI HOTEL - SYROS.



Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

www.aegeanball.gr | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok

Photo @ Stoiximan AegeanBall Festival

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.