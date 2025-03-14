Ο Μαρινάκης είδε με… ικανοποίηση την «έτοιμη» ευχαριστήρια επιστολή και ζητά από Παναθηναϊκό-ΑΕΚ τα 5 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος της Stoiximan Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε δήλωση μέσω της ιστοσελίδας της Λίγκας σε σχέση με τα τηλεοπτικά δεδομένα, αλλά και την πρόταση, που είχαν κάνει οι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.

Ο κ. Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά την «έτοιμη» ευχαριστήρια επιστολή, που ζήτησε ο ίδιος από 9 ΠΑΕ, εξέφρασε την… ικανοποίησή του επειδή «διαπιστώνουμε όλοι μας, τη μεγάλη σημασία της συμφωνίας διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων» (δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη κεντρική διαχείριση) και καλεί τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός «να υλοποιήσουν άμεσα τη δέσμευσή τους και να καταθέσουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της Super League, ώστε να διανεμηθούν το συντομότερο στις ομάδες».

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

Ομάδες, από τις οποίες υπέγραψαν τη συμφωνία διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους, ευχαρίστησαν τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, με τις ενέργειες του οποίου, όπως είχε δεσμευθεί, εξασφάλισαν συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με το υψηλότερο έσοδο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην ιστορία τους, γεγονός που τις καθιστά βιώσιμες, οικονομικά ανεξάρτητες και ισχυρές.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε όλοι μας, τη μεγάλη σημασία της συμφωνίας διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Καλώ τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός να υλοποιήσουν άμεσα τη δέσμευσή τους και να καταθέσουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της Super League, ώστε να διανεμηθούν το συντομότερο στις ομάδες».

