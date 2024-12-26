Όπως σας έχει ενημερώσει το Paopantou, οι “πράσινοι” σκανάρουν την μεταγραφική αγορά για παίκτες με πρώτη προτεραιότητα έναν φορ. Όπως σας είχαμε γράψει προχτές το δόγμα στον Παναθηναϊκό είναι ένα… Πάμε για φορ και βλέπουμε! Αυτή είναι στην παρούσα η βασική αρχή. Τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν αρκετά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Σφιντέρσκι, Γκαναγκό και Δουβίκας. Στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου το “τριφύλλι” σπάνια φέρνει επιθετικούς. Όσες φορές όμως το έκανε, τα αποτελέσματα ήταν ως επί το πλείστον θετικά με ελάχιστες εξαιρέσεις.

