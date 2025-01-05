Παναθηναϊκός: Τι κάνει όταν παίζει κεκλεισμένων φέτος

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο κεκλεισμένων των θυρών Ολυμπιακό Στάδιο, λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στους «πράσινους» από τη ΔΕΑΒ μετά το εκτός έδρας παιχνίδι τους με τον Λεβαδειακό, σε ένα ντέρμπι το τέλος του οποίου θα βρει τον νικητή (εφόσον φυσικά υπάρξει τέτοιος) την κορυφή της βαθμολογίας, εν αναμονή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (6/1).

