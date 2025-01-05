Παναθηναϊκός: Κερδίζει και κάνει για πρώτη φορά φέτος αυτό που δεν πίστευε… κανείς

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες τον ΠΑΟΚ, στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» θα παίξουν στην έδρα τους αλλά χωρίς κόσμο κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά», λόγω τιμωρίας που είχαν δεχθεί από την ΔΕΑΒ για κροτίδες στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό.

Αν το «Τριφύλλι» καταφέρει και πάρει την πολυπόθητη νίκη, θα βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος! Θα έχει αφήσει πίσω του και τον ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ, ενώ θα περιμένει και τον αγώνα του Ολυμπιακού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

