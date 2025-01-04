Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πουλάει τον βασικό της τερματοφύλακα στην Τότεναμ η Σλάβια Πράγας

H προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League, Σλάβια Πράγας, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τότεναμ για την πώληση του βασικού της τερματοφύλακα

Antonín Kinský

Πουλάει τον βασικό της τερματοφύλακα η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Σλάβια Πράγας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αγγλικών Μέσων, η τσέχικη ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο «Δικέφαλος του Βορρά» στις 23 Ιανουαρίου στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τότεναμ για την πώληση του 21χρονου γκορκίπερ της, Άντονιν Κίνσκι.

Όπως αναφέρουν στο Νησί, οι Λονδρέζοι, οι οποίοι ψάχνουν τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Βικάριο, θα βγάλουν από τα ταμεία τους (μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων) ένα ποσό γύρω στα 15 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η Σλάβια αναμένεται να χάσει τον βασικό της τερματοφύλακα, ο οποίος έχει υπερασπιστεί την εστία της σε 29 παιχνίδια της για τη φετινή σεζόν, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στα 14 από αυτά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Europa League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark