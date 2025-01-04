Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πουλάει τον βασικό της τερματοφύλακα στην Τότεναμ η Σλάβια Πράγας

Πουλάει τον βασικό της τερματοφύλακα η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Σλάβια Πράγας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αγγλικών Μέσων, η τσέχικη ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο «Δικέφαλος του Βορρά» στις 23 Ιανουαρίου στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τότεναμ για την πώληση του 21χρονου γκορκίπερ της, Άντονιν Κίνσκι.

Όπως αναφέρουν στο Νησί, οι Λονδρέζοι, οι οποίοι ψάχνουν τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Βικάριο, θα βγάλουν από τα ταμεία τους (μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων) ένα ποσό γύρω στα 15 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η Σλάβια αναμένεται να χάσει τον βασικό της τερματοφύλακα, ο οποίος έχει υπερασπιστεί την εστία της σε 29 παιχνίδια της για τη φετινή σεζόν, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στα 14 από αυτά.

