Σοκ έχει προκαλέσει η γνωστοποίηση του θανάτου του Ματίας Ακούνια, το Σάββατο (04/01).

Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με ΑΕΛ και Λαμία, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αμπάτο του Εκουαδόρ, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυτοκτονία.

Falleció Mathias Acuña. El futbolista estaba en Ecuador con su club Mushuc Runa. No hay muchas palabras ante una situación tan inexplicable.



A toda su familia y amigos condolencias. pic.twitter.com/knRGkwR47T — Martin Charquero (@MartinCharquero) January 4, 2025

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο 32χρονος επιθετικός έφυγε από τη ζωή μία μέρα αφότου έφτασε στη χώρα από την Ουρουγουάη, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του, Μουσούκ Ρούνα.

Τα ρεπορτάζ φέρνουν παράλληλα στο προσκήνιο της δικαστικής διαμάχης του Ακούνια με πρώην σύντροφό του, η οποία τον είχε κατηγορήσει για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Ουρουγουανός είχε έρθει στη χώρα μας για πρώτη φορά το 2021 και μέτρησε εννέα γκολ και δύο ασίστ σε 37 συμμετοχές, ενώ στην αρχή της σεζόν 2023/24 έπαιξε στη Λαμία, έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ σε 16 αγώνες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.