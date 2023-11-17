Παναθηναϊκός: Τέσσερα ματς-ορόσημο μέχρι τα Χριστούγεννα

Πιο συγκεκριμένα το τριφύλλι έχει πέντε αγώνες για το πρωτάθλημα, δύο για τον όμιλο του Europa league και το ντέρμπι με τον ολυμπιακό στην λεωφόρο για το κύπελλο. Από αυτά, τα τέσσερα αποτελούν ορόσημο για την πορεία του στους 3 θεσμούς.

Οι πράσινοι είχαν θετικά αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια τους με τον Άρη αλλά πάντα δυσκολεύονται στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.