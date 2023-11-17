Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν σημαντικές βλέψεις στη φετινή Ευρωλίγκα, με τους «πράσινους» να έχουν ρεκόρ 4-4 και τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στο 5-4.



Αν κάτι ενώνει τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες, αυτό είναι οι εξαιρετικοί δημιουργοί που διαθέτουν στην περιφέρεια, και δη οι Κώστας Σλούκας και Τόμας Γουόκαπ. Οι δύο πρώην συμπαίκτες κάνουν μεγάλη δουλειά στο γήπεδο πέρα από το σκοράρισμα, κάτι που αποδεικνύεται και από τα advanced στατιστικά.

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τον Γουόκαπ, ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο είναι μόλις ο πέμπτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ωστόσο είναι πρώτος σε πόντους που προσφέρει ανά παιχνίδι στην ομάδα του. Πιο αναλυτικά, ο Γουόκαπ σκοράρει 8,4 πόντους ανά ματς, όμως δημιουργεί άλλους 12,8 μέσω των 4,8 ασίστ που μοιράζει ανά παιχνίδι. Σύνολικά, συνεισφέρει δηλαδή 21,2 πόντους κατά μέσο όρο στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα!



Αντίστοιχη είναι και η εικόνα όσον αφορά τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι τρίτος σκόρερ της ομάδας με 12,5 πόντους κατά μέσο όρο, ωστόσο δημιουργεί σχεδόν άλλους τόσους (12,2) μέσω των ασίστ του, με αποτέλεσμα να συμβάλλει σε 24,7 πόντους του συνόλου του Εργκίν Αταμάν ανά ματς!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.