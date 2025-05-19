Μετά τον Μπαρτ Σένκεφελντ ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε άλλον έναν παίκτη.



Οι πράσινοι με σχετική ανάρτηση στα social media είπαν «αντίο» στον Ρούμπεν Πέρεθ, ενώ στη συνέχεια τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του στην ομάδα και την προσφορά του.



Θυμίζουμε ότι ο Πέρεθ είχε αποκτηθεί από τους πράσινους πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, και αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσείς που είχαν γίνει με την άφιξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τον τελευταίο περίπου ενάμιση έτος είχε λιγοστές συμμετοχές με την ομάδα.



