«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01:10 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ»

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το τρέιλερ

Ο τελικός: Ολυμπιακός - ΟΦΗ με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Σχολιάζουν ο ταμίας της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου, ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Διαιτησία: Γιατί δεν αποκτά θεσμική εκπροσώπηση. Αναλύει ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας.

Κυριακιδης

Δικαιοσύνη: Έμεινε στις μέρες του κορωνοϊού. Στο studio, ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.

Στοίχημα: Η πιο μεγάλη δικογραφία για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων αγώνων. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.10, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

