«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Δείτε το τρέιλερ
Ο τελικός: Ολυμπιακός - ΟΦΗ με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Σχολιάζουν ο ταμίας της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου, ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Διαιτησία: Γιατί δεν αποκτά θεσμική εκπροσώπηση. Αναλύει ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας.
Δικαιοσύνη: Έμεινε στις μέρες του κορωνοϊού. Στο studio, ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.
Στοίχημα: Η πιο μεγάλη δικογραφία για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων αγώνων. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.10, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
- Οι πιθανοί αντίπαλοι του ισχυρού ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League και οι ημερομηνίες
- Το συγκινητικό αντίο του Τζίμα στη Νυρεμβέργη: «Η πίστη, το πάθος και η ενέργεια των οπαδών, με ενέπνεε να συνεχίζω»
- Σλούκας: «Ολυμπιακός και Μπαρτζώκας ξέρουν καλά τι έγινε - Όσοι με έβριζαν, δεν μπορούν να πουν τίποτα τώρα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.