Το όνομα του Ντίλαν Μπατουμπινσικά «παίζει» ξανά για τον Παναθηναϊκό! Σύμφωνα με το africafoot.com, οι «πράσινοι» εξετάζουν τον Γαλλοκονγκολέζο κεντρικό αμυντικό της Σεντ Ετιέν, που είχε απασχολήσει και προ διετίας το «τριφύλλι».



Ο Μπατουμπινσικά αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σεντ Ετιέν, μετά τον νέο υποβιβασμό της γαλλικής ομάδας στη Ligue 2, παρότι δεσμεύεται έως το 2026 με συμβόλαιο και το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες, που έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.



Ο 29χρονος στόπερ (1,85μ.) ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν και έχει περάσει από Αντβέρπ, Φαμαλικάο και Μακάμπι Χάιφα, πριν μετακομίσει στους «στεφανουά» το καλοκαίρι του 2023. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γαλλίας και την εθνική Ανδρών του Κονγκό (10 συμ./1 γκολ) και την περασμένη σεζόν μέτρησε 25 συμμετοχές (1 γκολ) στη Ligue 1.



«Ο Μπατουμπίνσικα είναι πιθανό να φύγει από τη Γαλλία για να ενταχθεί σε μία νέα ομάδα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι μία καλή επιλογή για αυτόν», αναφέρει καταλήγοντας το δημοσίευμα. Η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfermarkt είναι στο 1,5 εκατ. ευρώ.

