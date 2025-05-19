Αποχαιρέτησε τον Σένκεφελντ ο Παναθηναϊκός: «Πράσινος φρουρός για πάντα»

Ήταν αναμενόμενο, έγινε και πράξη…

Για το τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτ Σένκεφελντ ο λόγος, με το «τριφύλλι» να αποχαιρετάει τον Ολλανδό σέντερ μπακ σήμερα (19/05).

Συγκεκριμένα, μέσω μιας ανάρτησης στους επίσημους λογαριασμούς του Παναθηναϊκού στα social media οι άνθρωποι της ομάδας φρόντισαν να ευχαριστήσουν τον Σένκεφελντ για την προσφορά του, επισημαίνοντας ότι θα είναι «πράσινος φρουρός για πάντα»!

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στο ρόστερ των «πράσινων» το καλοκαίρι του 2019 και αμέσως έγινε βασικό στέλεχός τους, ενώ έφτασε σε αυτή την εξαετία συνολικά τις 166 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και δίνοντας δύο ασίστ.

Παράλληλα, ο Σένκεφελντ υπήρξε αρχηγός του Παναθηναϊκού, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση δύο Κυπέλλων, το 2022 και το 2024, στο πρώτο, μάλιστα, όντας βασικός και στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

