Παναθηναϊκός: Κάτι παραπάνω από πεινασμένος για το ευρωπαϊκό ο Ναν

Αναρωτήθηκε κανείς εάν ο Κέντρικ Ναν είναι… πεινασμένος για το ευρωπαϊκό και στο εφετινό Final-4 της Ευρωλίγκας. Αν ναι ο Αμερικανός φρόντισε να απαντήσει και μάλιστα με τον πιο αφοπλιστικό τρόπο.



«Λιμοκτονώ. Δεν έχω φάει εδώ και εβδομάδες», ανέφερε ο Ναν σε μια προσπάθειά του για να δείξει την μεγάλη του επιθυμία να πανηγυρίσει και φέτος την κατάκτηση του τίτλου ενώ επεσήμανε και εκείνος αλλά και όλοι στην ομάδα είναι έτοιμοι να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό.

«Είμαστε η τέλεια ομάδα», ανέφερε ο Ναν στην συνέντευξή του στο Club 1908 εξηγώντας ότι παρά τα προβλήματα των τραυματισμών όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και για τους τραυματίες.«Θέλω να το καθιερώσω. Να πηγαίνουμε στο Final-Four. Να είναι υποχρεωτικό. Μετά να κάνουμε την δουλειά στα δύο παιχνίδια. Να είμαστε έτοιμοι».«Όχι, δεν μου είπε το μυστικό. Πιστεύω όμως ότι το ξέρω. Είναι να είσαι πιο πεινασμένος από όλους. Πρέπει να βγεις εκεί έξω και να το θέλεις περισσότερο. Θέλει συλλογική προσπάθεια για να το καταφέρεις και πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Είναι δύο ματς, δεν είναι σειρά αγώνων. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα στο παρκέ στον αγώνα».«Λιμοκτονώ. Δεν έχω φάει εδώ και εβδομάδες»«Θα ηγηθώ της ομάδας μου με ηγετικά χαρακτηριστικά. Θα μιλάω, θα είμαι προετοιμασμένος, απολύτως συγκεντρωμένος, δεν θα παραλείψω κάποιο βήμα. Θα είμαι πνευματικά και σωματικά έτοιμος να κερδίσουμε δύο ματς».«Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για την πίεση. Είναι καλό αν με ρωτάς. Δεν είμαι οπαδός της πίεσης. Προετοιμαζόμαστε για τέτοιες στιγμές. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η δουλειά. Τα παιδιά έχουν δουλέψει όλη τη σεζόν. Ήμασταν σταθεροί, χτίσαμε χημεία στην διάρκεια της σεζόν. Είχαμε καλές και κακές στιγμές, έχουμε περάσει δύσκολα. Έχουμε δει παιδιά στα καλύτερά τους και στα χειρότερά τους. Τώρα είμαστε μαζί για να κερδίσουμε δύο αγώνες. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μία σειρά στα play-offs. Είναι δύο ματς, να βγούμε και να το απολαύσουμε. Θα είμαστε έτοιμοι για αυτή τη στιγμή. Κάποιες φορές οι ομάδες ή οι παίκτες σφίγγονται λίγο σε τέτοιες στιγμές. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή της σεζόν για εμάς. Περνάμε καλά, πάμε ενθουσιασμένοι και με ενέργεια και έτοιμοι να τα καταφέρουμε».«Ναι. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για αυτούς. Είμαστε η τέλεια ομάδα, η οποία έχει χτιστεί για τέτοιες στιγμές. Έχουμε παιδιά που είναι εκεί κάθε στιγμή. Είναι πάντα έτοιμοι. Οι ψηλοί είναι έτοιμοι. Ο Λεσόρ και Γιούρτσεβεν τραυματίστηκαν νωρίς στη σεζόν. Είχαμε τον Γκάμπριελ να έρχεται και να "γεμίζει μεγάλα παπούτσια". Είναι δεύτερη φύση για εκείνον, ήταν έτοιμος για τη στιγμή. Έχουμε παιδιά που είναι έτοιμα κάθε στιγμή. Αυτό είναι φοβερό. Στα δύο τελευταία ματς όλα μπορούν να κάνουν».«Το σκέφτομαι τώρα. Έχω κάτι για εσάς. Μετά το back-to-back θα έχω σχεδιάσει κάτι».

