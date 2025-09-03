Γκαγκάτσης: Μόνο Έλληνες διαιτητές στο Κύπελλο, ξένοι στο VAR - Συζητήσεις και με Λίγκα για υποχρεωτική συμμετοχή Κ21

Στην εκδήλωση για την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Μάκης Γκαγκάτσης ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη διαιτησία της διοργάνωσης. Από τη νέα σεζόν, λοιπόν, όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου θα διεξάγονται αποκλειστικά με Έλληνες διαιτητές, ενώ οι ξένοι θα έχουν ρόλο μόνο στο VAR.



Με εισήγηση της ΚΕΔ, η ΕΠΟ δείχνει ξεκάθαρα την πλήρη εμπιστοσύνη της στους Έλληνες διαιτητές, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να κάνει λόγο για «επιστροφή στην κανονικότητα». Όπως τόνισε, η επιλογή να διευθύνουν Έλληνες τα παιχνίδια του Κυπέλλου δεν μειώνει ούτε την επαγγελματικότητα ούτε την ποιότητα των αγώνων. Αντιθέτως, ενισχύει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, ιδιαίτερα σε κρίσιμες αναμετρήσεις όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την πρόκριση.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτή η στρατηγική επιλογή αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ομάδων και των φιλάθλων προς τη διοργάνωση, ενώ θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Κυπέλλου Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και σε επίπεδο κύρους πανελλαδικά.



Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ σημείωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη Λίγκα, προκειμένου να εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν η υποχρεωτική συμμετοχή ενός παίκτη κάτω των 21 ετών καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων και στο πρωτάθλημα, ενώ υπάρχουν σκέψεις -πάντα για την επόμενη σεζόν- να είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο ποδοσφαιριστών στο Κύπελλο!

