Παναθηναϊκός: «Όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας» λένε οι οπαδοί

Συσπείρωση κόσμου και ομάδας του Παναθηναϊκού, ενόψει της επίσημης έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη νέα σεζόν!



Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν σήμερα την εν Ελλάδι προετοιμασία τους για το μεγάλο ματς της Τρίτης (22/7) με τη Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ» έχοντας πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Εκεί ωστόσο δεν βρέθηκαν μόνο οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, αλλά υπήρξε και μια ευχάριστη έκπληξη, αφού το «παρών» έδωσε και αντιπροσωπεία οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού!



Οι φίλοι του «τριφυλλιού» είχαν απευθείας επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία, αποστέλλοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και πίστης, λίγο πριν η αποστολή του «τριφυλλιού», αναχωρήσει για τη Σκωτία.



«Ξεκινάμε τη σεζόν ενωμένοι, πιο πολύ από ποτέ, απέναντι σε όλους και σε όλα, για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει – θα είμαστε δίπλα σας παντού. Το μόνο που ζητάμε είναι να βλέπουμε το πάθος και την αφοσίωση σε κάθε παιχνίδι, να γυαλίζει το μάτι σας και να δίνετε το 100%», ήταν τα λόγια των οπαδών του Παναθηναϊκού.



Από την πλευρά του ο Ρουί Βιτόρια και οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού, πήραν τον λόγο και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη: «Είναι πολύ σημαντικό για μας να σας έχουμε δίπλα μας. Η στήριξή σας θα μας βοηθήσει, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, με άπαντες να σχηματίζουν έναν κύκλο και να φωνάζουν, «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι οπαδοί του «τριφυλλιού», δεν ξέχασαν τον μεγάλο άτυχο της ομάδας, Γιώργο Κυριόπουλο, στον οποίο και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, για τη ρήξη χιαστού που υπέστη και θα τον κρατήσει εκτός για 8-9 μήνες.

