Συνεχίζεται η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς όπως έγινε σήμερα (16/06) γνωστό προστέθηκε στο επιτελείο του Ρουί Βιτόρια ο Γιάννης Αντωνόπουλος.

Πρόκειται για έναν αρκετά έμπειρο άνθρωπο, με θητεία τόσο σε ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος, αλλά και στην Εθνική μας ομάδα, ο οποίος έρχεται στο «τριφύλλι» για να συνδράμει στην δουλειά των Αλέξανδρου Μανιάτογλου και Ηρακλή Τσαρούχη.

Παράλληλα, μιλάμε για μια κίνηση που θα ακολουθηθεί και από κάποιες ακόμα, σε άλλα πόστα στον Παναθηναϊκό, στο ιατρικό κομμάτι και όχι μόνο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Στο προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού εντάσσεται πλέον από τη θέση του αναλυτή ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Με πολυετή θητεία σε Εθνική ομάδα, ΑΕΚ (ως βοηθός του Ματίας Αλμέιδα), Ατρόμητο, ο Γιάννης Αντωνόπουλος προστίθεται στο τιμ των αναλυτών, δίπλα στους Αλέξανδρο Μανιάτογλου και Ηρακλή Τσαρούχη».

