Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο τιμ των αναλυτών του Παναθηναϊκού ο Αντωνόπουλος

Ενδυναμώνεται το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αντωνόπουλο

Γιάννης Αντωνόπουλος

Συνεχίζεται η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς όπως έγινε σήμερα (16/06) γνωστό προστέθηκε στο επιτελείο του Ρουί Βιτόρια ο Γιάννης Αντωνόπουλος.

Πρόκειται για έναν αρκετά έμπειρο άνθρωπο, με θητεία τόσο σε ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος, αλλά και στην Εθνική μας ομάδα, ο οποίος έρχεται στο «τριφύλλι» για να συνδράμει στην δουλειά των Αλέξανδρου Μανιάτογλου και Ηρακλή Τσαρούχη.

Παράλληλα, μιλάμε για μια κίνηση που θα ακολουθηθεί και από κάποιες ακόμα, σε άλλα πόστα στον Παναθηναϊκό, στο ιατρικό κομμάτι και όχι μόνο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Στο προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού εντάσσεται πλέον από τη θέση του αναλυτή ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Με πολυετή θητεία σε Εθνική ομάδα, ΑΕΚ (ως βοηθός του Ματίας Αλμέιδα), Ατρόμητο, ο Γιάννης Αντωνόπουλος προστίθεται στο τιμ των αναλυτών, δίπλα στους Αλέξανδρο Μανιάτογλου και Ηρακλή Τσαρούχη».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark