«Πέφτει η ρήτρα του Ουναΐ, δεν τον υπολογίζει η Μαρσέιγ»

Δημοσίευμα του africafoot.com, αναφέρει πως διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ και φυσικά ευνοούν και τον Παναθηναϊκό!

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω Μέσο τονίζει πως στη Μαρσέιγ αποφάσισαν ότι δεν τον υπολογίζουν και προκειμένου ν' αποδεσμευθεί και να βρεθεί ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του ο Μαροκινός, πέφτει η τιμή της ρήτρας αποδέσμευσής του.

Από τα 11,5 εκατομμύρια, οι Μασσαλοί φέρονται ν' αξιώνουν περί τα 8 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, βάσει του σεναρίου που κυκλοφόρησε.

Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι είναι μια υπόθεση που θα χρειαστεί αρκετή υπομονή και χρόνο, κοιτάζει μεν και περιπτώσεις για το 8-10 ώστε να μη βρεθεί «ξεκρέμαστος» εφόσον τελικά δεν παραμείνει στο ρόστερ ο Ουναΐ.

Ωστόσο, αν ευσταθούν οι νεότερες πληροφορίες από το εξωτερικό, υπάρχει ακόμα πρόσφορο έδαφος για το «τριφύλλι»...

