Ο Άρης προχωρά στην υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και επίσημα την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν.

Ο Νόα Φαντιγκά, που αποκτήθηκε από τη Γάνδη έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, έφτασε την Τρίτη (17/06) στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της συμφωνίας του με την ομάδα και να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα».

Ο Σενεγαλέζος δεξιός οπισθοφύλακας θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, όπου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Ο Φαντιγκά θεωρείται μια ιδιαίτερα ποιοτική προσθήκη για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, με ταχύτητα, φυσικά προσόντα και εμπειρία από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι του Άρη συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ, με τον νεαρό μπακ να ανοίγει ουσιαστικά την αυλαία των μεταγραφών.

Ο 25χρονος ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Γάνδης, βρέθηκε και σ’ εκείνα των Άντερλεχτ και Κλαμπ Μπριζ, όμως, σε ανδρικό επίπεδο αγωνίστηκε στη Φόλενταμ κι έπειτα στην πατρίδα από την οποία ξεκίνησε.

Πέρασε για μια διετία και από τη Χέρακλες, έπαιξε μια σεζόν στην Μπρεστ και την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Γάνδη, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2026 και γι’ αυτό ο Άρης χρειάστηκε να διαθέσει χρήματα για την επίτευξη της μεταγραφής.

