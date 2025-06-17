Λογαριασμός
Τέλος από την Μούρθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Παρελθόν από την Μούρθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Κώστας Αντετοκούνμπο

Σε αναζήτηση ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Η Μούρθια αποχαιρέτησε τον 28χρονο σέντερ, ο οποίος μετακόμισε στην ισπανική ομάδα μεσούσης της περιόδου (τον Φεβρουάριο) μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής σέντερ αγωνίστηκε σε 14 αγώνες της Liga Endesa μετρώντας 4,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12:16 κατά μέσο όρο.

