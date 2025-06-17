Τέλος από την Μούρθια ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Σε αναζήτηση ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Η Μούρθια αποχαιρέτησε τον 28χρονο σέντερ, ο οποίος μετακόμισε στην ισπανική ομάδα μεσούσης της περιόδου (τον Φεβρουάριο) μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής σέντερ αγωνίστηκε σε 14 αγώνες της Liga Endesa μετρώντας 4,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12:16 κατά μέσο όρο.

🔚 𝙆𝙤𝙨𝙩𝙖𝙨 𝘼𝙣𝙩𝙚𝙩𝙤𝙠𝙤𝙪𝙣𝙢𝙥𝙤 finaliza su etapa en el UCAM Murcia CB.



🏀 La entidad universitaria quiere agradecerle su esfuerzo y compromiso, así como desearle la mejor de las suertes para el futuro. pic.twitter.com/JJ9viK2dtc — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) June 17, 2025

