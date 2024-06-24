Στην Αθήνα αναμένεται το μεσημέρι (13:00) ο Λορέντζο Μπράουν. Ο 34χρονος γκαρντ θα κάνει ταξίδι-αστραπή, σε ένα μικρό διάλειμμα από την προετοιμασία της Εθνικής Ισπανίας, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Η συμφωνία μαζί του αλλά και με τη Μακάμπι (που θα εισπράξει 600.000 ευρώ) είναι δεδομένη και ο Αμερικανός άσος εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει για τρία χρόνια. Αμέσως μετά θα επιστρέψει στην προετοιμασία της Ισπανίας για το Προολυμπιακό Τουρνουά της Βαλένθια (2-7 Ιουλίου), παρέα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Τη φετινή σεζόν ο Μπράουν είχε 12 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, το οποίο και κατέκτησε με τη Μακάμπι. Στην Ευρωλίγκα είχε 13,2 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

