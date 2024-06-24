Το... τέλειο δώρο για κάθε Αργεντινό που ονειρεύεται να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο πήρε ο Τιάγκο Ρομάνο. Ο 18χρονος άσος του Παναθηναϊκού δέχτηκε ευχές μέσω βίντεο από τον Λιονέλ Μέσι για τα γενέθλιά του.

«Γεια σου Τιάγκο. Να περνάς καλά εκεί (Ελλάδα), να προσέχεις, διασκέδασε σήμερα που είναι τα γενέθλιά σου και σου στέλνω μια μεγαλη αγκαλιά», ήταν τα λόγια του σούπερ σταρ από το δωμάτιό του στις ΗΠΑ (όπου βρίσκεται για το Κόπα Αμέρικα) και δίπλα στον Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο 18χρονος εξτρέμ του Παναθηναϊκού πρόσφατα κλήθηκε και στην Κ20 της Αργεντινής του Χαβιέρ Μασεράνο και αγωνίστηκε σε φιλικό με τις ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Μέσι έχει σήμερα γενέθλια κλείνοντας τα 37.

