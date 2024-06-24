18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Κίνδυνο να παίξει στους «16» του Euro 2024 με αναπληρωματικό δίδυμο στόπερ διατρέχει η Γερμανία. Δεδομένη είναι η απουσία του Γιόναταν Τα, ο οποίος δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα εκτίσει μια αγωνιστική, ενώ αμφίβολος είναι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο στόπερ της Ρεάλ σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ έπαθε τράβηγμα πανηγυρίζοντας το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις απέναντι στην Ελβετία (1-1).

«Μπορεί να είναι πρόβλημα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις του», είπε ο προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που σίγουρα θα επιστρατεύσει τον Νίκο Σλότερμπεκ αντί του Τα και ίσως αναγκαστεί να βάλει τον Βαλντεμάρ Άντον εφόσον λείψει και ο Ρούντιγκερ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μάνουελ Νόιερ μετά το ματς εμφανίστηκε με δεμένο το αριστερό του πόδι λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, έστω κι αν λέγεται πως δεν θα έχει πρόβλημα να αγωνιστεί.

