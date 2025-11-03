Ο Παναθηναϊκός αναζητά τον άνθρωπο που θα βρεθεί στη θέση που έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου και ο Διονύσης Δεσύλλας μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ψηλά στη λίστα των «πράσινων» για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο 44χρονος Ισπανός βρίσκεται στη Βαλένθια από το 2020, αρχικά η συνεργασία του με τις «νυχτερίδες» αφορούσε το τμήμα σκάουτινγκ, έπειτα ανέλαβε τη θέση για την οποία προορίζεται και στον Παναθηναϊκό, ενώ, από το 2022 έχει τον τίτλο του αθλητικού διευθυντή στην ισπανική ομάδα.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε επίσης στις Σαραγόσα, Αλμπαθέτε, Αλμερία, Πόλι Εχίδο και Brisbane Roar στην Αυστραλία, ενώ, αποσύρθηκε το 2017, σε ηλικία 36 ετών…

Η Αλμερία ήταν η ομάδα στην οποία κρέμασε τα παπούτσια του και ανέλαβε αμέσως για μια διετία, ως αθλητικός διευθυντής…

