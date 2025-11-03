Δύο παίκτες κλήθηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Σκωτία εντός (15/11) και τη Λευκορωσία εκτός έδρας (18/11).

Ο λόγος για τον φορ της Μπράιτον και πρώην του Ολυμπιακού, Μπάμπη Κωστούλα, αλλά και τον γεννημένο στο Σίδνεϊ μεσοαμυντικό της Μινεσότα, Νεκτάριο Τριάντη. Ο 22χρονος άσος, που έχει περάσει επίσης από Σάντερλαντ και Χιμπέρνιαν, κλήθηκε δεδομένης της ανάγκης της ελληνικής ομάδας για έναν παίκτη με ύψος (είναι 1,91μ.) στη θέση «6».

Εκτός κλήσεων έμειναν λόγω τραυματισμών οι Μαυροπάνος και Μπακασέτας, ενώ δεν κλήθηκε και ο Δουβίκας.

Ελπίδες πρόκρισης δεν υπάρχουν για την ελληνική ομάδα, αφού οι πιθανότητες ακόμη και για τη δεύτερη θέση εξανεμίστηκαν μετά τις ήττες από Σκωτία και Δανία τον Οκτώβριο, ωστόσο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει έξι βαθμούς (και για το ranking) και να δοκιμάσει κάποια πρόσωπα και... πράγματα στα δύο αυτά τελευταία ματς.

Αναλυτικά οι 24 κληθέντες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης.

