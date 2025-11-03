Ευρωλίγκα: Πρόστιμο στη Βιλερμπάν για μικρότερο από το επιτρεπόμενο μπάτζετ

Η Ευρωλίγκα τιμώρησε τη Βιλερμπάν διαπιστώνοντας πως το αγωνιστικό μπάτζετ της είναι μικρότερο από το μίνιμουμ που προβλέπεται από το Financial Fair Play.



Οι κανονισμοί ορίζουν πως για την τρέχουσα σεζόν (2025/26) το μικρότερο δυνατό μπάτζετ έχει οριστεί στα 5.846.983 ευρώ και η γαλλική ομάδα δεν το «έπιασε».

Βάσει κανονισμών, η Βιλερμπάν υποχρεούται τη διαφορά ανάμεσα στο μπάτζετ της και το μίνιμουμ που προβλέπεται να το διανείμει ισομερώς μεταξύ των παικτών της που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο.



Σημειώνεται πως η Βιλερμπάν έχει προαναγγείλει πως η φετινή θα είναι η τελευταία της σεζόν στην Ευρωλίγκα, καθώς έχει αποφασίσει να πάει στο BCL και εν συνεχεία να μετακομίσει στο NBA Europe, το οποίο αναμένεται να αρχίσει τη σεζόν 2027/28.

