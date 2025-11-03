Ατρόμητος: Ζήτησε ακρόαση από Λανουά - Καταγγέλει διαιτησία Ευαγγέλου

«Μπαρούτι» με τη διαιτησία στον Ατρόμητο!



Σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm.gr, οι Περιστεριώτες ζήτησαν ακρόαση από τον αρχιδιαιτητή Λανουά με σκοπό να καταγγείλουν τη διαιτησία του Άγγελου Ευαγγέλου στο παιχνίδι του Σαββάτου (1/11) με την Κηφισιά. Στον Ατρόμητο είναι έξαλλοι με τις αποφάσεις που πάρθηκαν και συγκεκριμένα για δύο περιπτώσεις πέλαντι (ή και κόκκινης εφόσον ο ρέφερι ενέμεινε στην αρχική του απόφαση για φάουλ) που δεν δόθηκαν στους «κυανόλευκους» στο πρώτο ημίχρονο.

Εξάλλου, μέσω σχετικής τους θέσης, έκαναν λόγο για. Αυτόν τον χαρακτηρισμό θα επαναλάβουν και στην ακρόαση. Μάλιστα,, με τον Ατρόμητο να διαμαρτύρεται έντονα για τη συνολική διαιτητική αντιμετώπιση που έχει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.Να σημειωθεί, δε, ότι για όλα τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ατρόμητος,, έχει ενημερώσει και τον Πρόεδρο της ΕΠΟ,

