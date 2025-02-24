Παναθηναϊκός: Στα 20 ευρώ τα εισιτήρια για το ματς της Ιταλίας με τη Φιορεντίνα - Από σήμερα η διάθεση

Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να καταθέτουν τα αιτήματα για την απόκτηση εισιτηρίου για την εκτός έδρας αναμέτρηση του αγώνα με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

Το κόστος είναι 20 ευρώ, ενώ αναφέρονται και τα στοιχεία που θα πρέπει να δοθούν για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Η σχετική ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Fiorentina (13/03), στο πλαίσιο της φάσης των «16» του UEFA Conference League, ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου.



Το κόστος του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ και τα αιτήματα αποστέλλονται στη διεύθυνση info@paotickets.gr.



Τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία, γραμμένα σε κεφαλαία και με λατινικούς χαρακτήρες για κάθε κάτοχο εισιτηρίου:

• Ονοματεπώνυμο.

• Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου.

• Ημερομηνία γέννησης.

• Χώρα γέννησης.

• Αριθμό κινητού τηλεφώνου

• E-mail.



Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και στους φιλάθλους που έχουν ταξιδέψει σε προηγούμενους εκτός έδρας αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων.



Οι κάτοχοι διαρκείας θα πρέπει να δηλώσουν επιπλέον τον κωδικό Gov Wallet του εισιτηρίου τους.



Οι απλοί φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει σε προηγούμενους εκτός έδρας αγώνες, θα πρέπει να δηλώσουν τις προηγούμενες συμμετοχές τους.

Σε περίπτωση που το αίτημά σας μπορεί να ικανοποιηθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Λόγω αυξημένης ζήτησης, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας».

