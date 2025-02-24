Παναθηναϊκός: Τα δύο πρόσωπα στην EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει έντονες διαφορές στην απόδοσή του στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια του στη EuroLeague. Στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δείχνει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και κυριαρχικό πρόσωπο, ενώ όταν αγωνίζεται μακριά από την έδρα της, εμφανίζει σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν την πορεία της στη διοργάνωση.

Τα στατιστικά αποδεικνύουν αυτή τη διαφοροποίηση, με τους «πράσινους» να σκοράρουν περίπου 17 πόντους περισσότερους στα εντός έδρας παιχνίδια, να μοιράζουν περισσότερες ασίστ και να έχουν καλύτερο έλεγχο του ρυθμού. Παράλληλα, οι αντίπαλοί τους δυσκολεύονται περισσότερο να εκτελέσουν από την περιφέρεια και δεν μαζεύουν τόσα ριμπάουντ όσο στα εκτός έδρας παιχνίδια.

