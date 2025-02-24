Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού θα τεθούν από τις 14:00 σήμερα, Δευτέρας (24/2), αποκλειστικά μέσω ίντερνετ, τα εισιτήρια του σαββατιάτικου (1/3, 20:00) αγώνα με τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική της Super League.

Σε ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε πως όσοι φίλοι της ομάδας αγοράσουν εισιτήριο για το ματς με την αγρινιώτικη ομάδα, θα αποκτήσουν αποκλειστική πρόσβαση την πρώτη ημέρα της προπώλησης εισιτηρίων του αγώνα με τη Φιορεντίνα για τους «16» του Conference League (6/3), ενώ όσα παιδιά είναι γεννημένα από το 2012 κι έπειτα θα μπορούν να μπαίνουν στο γήπεδο με εισιτήριο μηδενικής αξίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναιτωλικό (01/03, 8 μ.μ.) είναι διαθέσιμα στο κοινό από την Δευτέρα 24/2 στις 2 μ.μ..

Συνεχίζοντας την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη, η ΠΑΕ εισφέρει στον Αθλητικό Όμιλο 5 ευρώ από κάθε εισιτήριο.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2012 και έπειτα, θα εισέρχονται στο γήπεδο με εισιτήριο μηδενικής αξίας (σε κάθε περίπτωση ισχύει κανονικά η συνδρομή προς τον Ερασιτέχνη). Στη διαδικασία ταυτοποίησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το ΑΜΚΑ του παιδιού. Εάν διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο μηδενικής αξίας βρίσκεται στην κατοχή μη δικαιούχου (άτομα γεννηθέντα προ του 2012), αυτόματα θα ακυρώνεται.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να φιλοξενήσουν το παιδί τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους φιλάθλους, θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στο info@paotickets.gr.

Στο email πρέπει να αναγράφονται:

Ο αριθμός του Gov Wallet του εισιτηρίου τους.

Το θεσολόγιο του εισιτηρίου διαρκείας.

Το ονοματεπώνυμο και το ΑΜΚΑ του παιδιού.

Όσοι φίλαθλοι αγοράσουν το εισιτήριο τους έως και την Τετάρτη 26/2, θα αποκτήσουν αποκλειστική πρόσβαση την πρώτη ημέρα της προπώλησης εισιτηρίων του αγώνα UEFA Conference League Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα. Επιπλέον, κάνοντας χρήση του κωδικού του gov wallet τους, θα έχουν έκπτωση της τάξεως του 20% επι της ονομαστικής αξίας του εισιτήριου για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα σε ό,τι αφορά στις κεντρικές θύρες (5/7/9/11/13/29).

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Παναιτωλικό έχουν ως εξής:

Θύρες 1/3/5/13/15/17/23: 10 ευρώ.

Θύρες 7 & 11: 15 ευρώ.

Θύρα 9: 20 ευρώ.

Θύρα 29: 35 ευρώ.

Θύρες Ρ1/Ρ2: 105 ευρώ».

