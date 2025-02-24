Χρυσό και αργυρό για την Team Future στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ραντεβού με το βάθρο είχαν δυο αθλητές του Τeam Future της bwin, αφού κατέκτησαν ισάριθμα μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξήχθη στο ΣΕΦ.

Στο αγώνισμα των δυνατών, το βάθρο ήταν υπόθεση προσωπική για τους Λατιφλλάρι, Μουζενίδη, οι οποίοι έκαναν το 1-2, κατακτώντας χρυσό και αργυρό μετάλλιο αντίστοιχα.

Ο Αναστάσιος Λατιφλλάρι με βολή στα 18,56μ κατέκτησε την πρωτιά στη Σφαιροβολία, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. Στη δεύτερη θέση ο Οδυσσέας Μουζενίδης, ο οποίος έριξε τη σφαίρα στα 18.40μ. Οι δυο αθλητές της bwin παρέμειναν πρωταγωνιστές στο αγώνισμά τους, αρχίζοντας έτσι ιδανικά τη νέα χρονιά, η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις.

Ο Γιώργος Μποτσκαριώβ παραμένει στο πλευρό τους έχοντας δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα με αθλητές που ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη. Άλλωστε, τα μέλη του Team Future πρωταγωνιστούν στα ελληνικά δρώμενα, με διαδοχικές διακρίσεις τόσο στον ανοιχτό Στίβο όσο και στον κλειστό. Μετάλλια, ρεκόρ και εξαιρετικές παραστάσεις «εξαργυρώνουν» τις θυσίες που κάνουν για να παραμείνουν στην κορυφή. Η bwin είναι σύμμαχος στην επίτευξη των στόχων, στήριγμα στη δύσκολη καθημερινότητα των έντονων προκλήσεων, με καθολική υποστήριξη, οικονομική και ψυχολογική.

Με τη σφραγίδα της bwin η σύγχρονη αθλητική στέγη

Το κορυφαίο αθλητικό brand έκανε το όνειρο των Πρωταθλητών του Team Future πραγματικότητα και το υπερσύγχρονο προπονητήριο της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής έχει τη σφραγίδα της! Οι πέντε πρωταθλητές του χορηγικού προγράμματος Τeam Future της bwin, Αναστάσιος Λατιφλλάρι, Οδυσσέας Μουζενίδης, Ελίνα Τζένγκο, Αναστασία Ντραγκομίροβα, Σοφία Κεσσίδη, παραμένουν αφοσιωμένοι σε αυτό που αγαπούν και η bwin τους δίνει την ευκαιρία να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον.

Άλλωστε, το βραβευμένο στοιχηματικό brand έχει επιλέξει να βρίσκεται δίπλα σε νέα παιδιά με όνειρα και στόχους. Με την υποστήριξη της bwin, οι αθλητές αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες.

Τα μέλη του Team Future της bwin άφησαν πίσω τους μια επιτυχημένη χρονιά, έχουν αρχίσει έναν νέο μαραθώνιο με μοναδικό σκοπό την επίτευξη των στόχων τους!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.