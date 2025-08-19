Πέσιτς: «Κρίσιμη εξέταση για Μίτσιτς εν όψει Ευρωμπάσκετ»

Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για τη συμμετοχή ή όχι του Βασίλιε Μίτσιτς στο Ευρωμπάσκετ, καθώς θα υποβληθεί σε ένα τεστ που θα δείξει αν ξεπερνά τον τραυματισμό του στον καρπό ή όχι.

«Ο Βάσα θα κάνει ένα καθοριστικό τεστ την Τρίτη και θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε μια ομαδική προπόνηση πέντε εναντίον πέντε, αλλά δεν έχει ξανακάνει ποτέ αυτό το είδος προπόνησης. θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια απόφαση που να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων, ειδικά της ομάδας», δήλωσε ο προπονητής της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Όσο για τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, που δεν έχουν μπει στην προετοιμασία λόγω τραυματισμών είπε: «Δυσκολεύονται και τα προβλήματα παραμένουν. Κάποιοι μπορούν να αντέξουν τον πόνο, κάποιοι όχι, ή είναι απλώς ένας τραυματισμός που χρειάζεται χρόνο για να επουλωθεί», είπε ο Πέσιτς για τους «πλάβι», που την Πέμπτη δίνουν το τελευταίο τους φιλικό αντιμετωπίζοντας την Σλοβενία στο Βελιγράδι.

