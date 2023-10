Πρόβλημα με Σλούκα στον Παναθηναϊκό: Νοκ-άουτ με Μπάγερν Αθλητικά 16:35, 11.10.2023 linkedin

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί απέναντι στην Μπάγερν ο Παναθηναϊκός. Ο Έλληνας γκαρντ έχει υποστεί ελαφρά θλάση στη γάμπα και θα προφυλαχθεί ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην Ευρωλίγκα