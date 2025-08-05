Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Ρισόν Χολμς

Μία ανάσα από το να κλείσει και το κενό στη θέση του ρόστερ είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Οι πράσινοι, όπως μετέφερε και ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία σε όλα με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος αναμένεται να αφήσει το ΝΒΑ για λογαριασμό του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός με τον παίκτη έχουν βρει κοινά σημεία συμφωνίας και όλα δείχνουν πως το όριστικό deal είναι κοντά. Από την στιγμή που η περίπτωση… Βαλαντσιούνας δεν προχώρησε για το τριφύλλι ο Χολμς ήταν η πρώτη επιλογή με τους υπεύθυνους του τριφυλλιού να ασκούν μεγάλο πρέσινγκ στον 31χρονο άσο.



Ο Χολμς έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Σίξερς, Σανς, Κινγκς, Μάβερικς και Ούιζαρντς, έχοντας σε 19 λεπτά συμμετοχής 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ μ.ο.



Στην τελευταία του σεζόν στην ομάδα της Ουάσιγκτον είχε 7,4 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ σε 31 ματς και 17 λεπτά συμμετοχής.



Με την κίνηση αυτή ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε story του στο instagram να το χαρακτηρίζει ως το καλύτερο ρόστερ ποτέ.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα στο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο YouTube.



Δείτε τον Ρισόν Χολμς αγωνιζόμενο στο ΝΒΑ...

