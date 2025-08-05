Λογαριασμός
Πένθος για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Ζόρζε Κόστα

Πένθος για το πορτογαλικό, αλλά και παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Ζόρζε Κόστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών.

Ζόρζε Κόστα

Ένα μαύρο πέπλο έχει σκεπάσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και ειδικά τους φίλους της Πόρτο, με τον Ζόρζε Κόστα να φεύγει από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Ο εμβληματικός αρχηγός και νυν αθλητικός διευθυντής των «δράκων», υπέστη ανακοπή στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν τον Πορτογάλο, με τη χρήση απινιδωτή, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ο Κόστα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Ζόρζε Κόστα πριν από περίπου τρία χρόνια είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά, λόγω ενός προβλήματος, αλλά τελικά αυτή τον πρόδωσε βυθίζοντας την χώρα στη θλίψη.

